مكاسب #الهلال من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

تُمني جماهير الزعيم النفس بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائن الأزرق منذ سنوات عديدة.

الهلال ضد أوراوا

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، مساء يوم غد السبت، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتطمح الجماهير في تحقيق الزعيم لفوز يُسهل من مهمته في مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا التي ستُقام في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وستشهد مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت جميع تذاكر المواجهة الآسيوية، بعد دقائق من طرحها على موقع تذاكر الهلال.

مكاسب الهلال

وينتظر الهلال أكثر من مكسب في حال تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، ويُعد أهمها هو العودة إلى منصات التتويج القارية بعد غياب منذ عام 2000، عندما حقق آخر بطولة له على حساب جوبيلو أيواتا الياباني.

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالمشاركة في كأس العالم للأندية حال انتزاع اللقب القاري، حيث ستكون هذه المرة هي الأول للأزرق في تاريخه، وهو ما تطمح إلى الجماهير بظهور فريقها في المحافل الدولية.

ويُعتبر الثأر من أوراوا من أبرز المكاسب التي تطمح إليها جماهير الهلال ولاعبو الفريق الأول أيضًا، حيث واجه الأزرق الفريق الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، وتعادلا إيجابيًا في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر الزعيم بهدف في الإياب.