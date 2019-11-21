مكاسب بعد فوز المملكة بعضوية تنفيذي اليونسكو

المواطن - الرياض

فازت المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وهي منظمة أممية للتربية والعلوم والثقافة ووكالة متخصصة، ويعتبر المجلس التنفيذي لها بمثابة مجلس إدارة يقوم بتحضير أعمال المؤتمر العام ويعمل على حسن تنفيذ قراراته.

وسلط التواصل الحكومي عبر إنفوجرافيك نشره على حسابه بموقع “تويتر”، الضوء على أهمية فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، حيث يعتبر إبرازًا للسعودية كعضو فاعل في الأجندة الدولية المتعلقة بالثقافة والعلوم والتربية، ويساهم في زيادة الوعي الدولي بالحراك السعودي الثقافي والعلمي والاجتماعي.

كما أن فوز المملكة بعضوية مجلس اليونسكو يعني مشاركة السعودية في القرار الدولي المعني بوضع السياسات والتشريعات ذات الصلة بالثقافة والعلوم والتربية، ما يساعد في استفادة المملكة من التجارب الدولية وتطبيقها بصورة تتوافق مع الاحتياج المحلي.