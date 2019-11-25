مكتسبات #الهلال من التتويج بالآسيوية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليُحقق العديد من المكاسب.

ويُعد تحقيق الهلال لأول لقب في النسخة الجديدة من أبرز المكتسبات، بجانب الحصول على البطولة الآسيوية للمرة السابعة في تاريخه، والمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 للمرة الأولى.

وسيساهم فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في زيادة رعايات الأندية، وتُعد هذه البطولة هي القارية الأولى للزعيم منذ 17 عامًا، والأولى للأندية السعودية منذ 14 عامًا.

وأدى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالنسخة الحالية من البطولة القارية إلى تثبيت مقاعد الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بـ4 فرق، بالإضافة إلى حصوله على 20 مليون ريال.