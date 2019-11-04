ملاحقات مستمرة لدعاة الإرهاب.. أذناب إيران على رادار مقصلة تويتر !

المواطن - أحمد سعيد

رصدت شركة تويتر حسابًا تابعًا لميليشيا الحوثي يروج للميليشيات المدعومة من إيران، وقامت بحظره بعد حجبها حسابات حزب الله وحركة حماس.

تويتر أوقفت الحساب المنتمي إلى الحوثيين في اليمن، والذي يطلق عليه “The Central Warfare Channel”، في حملة كبيرة على الحسابات التي تروج للإرهاب، بحسب ما أورده موقع راديو “فردا”.

هذا النهج من تويتر يتفق ما فعلته شركة موقع التواصل الاجتماعي في أغسطس 2018، عندما أغلقت مع فيسبوك مئات الحسابات المرتبطة بإيران، قائلين إنها جزء من مشروع إيراني للتأثير سرًا على الرأي العام في بلدان أخرى.

وفي أبريل من العام نفسه، بعد يوم واحد من إدراج الولايات المتحدة لقوات الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، قام Instagram بحذف الصفحات الخاصة بكبار قادة النظام الإيراني، بما في ذلك قائد قوة القدس قاسم سليماني.

وبعد يوم واحد، تم تعليق حسابات إبراهيم الريسي، رئيس القضاء الإيراني وعلي أكبر ولايتي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الإيراني علي خامنئي، لكن سرعان ما تم استعادتها.

وقبل أيام أوقف موقع “تويتر”، حساب قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، قائلًا إنه لم يتبع قواعده.

كما عبر متحدث باسم “تويتر” عن الأمر بالقول إنه “لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا”، بدون أن يضيف مزيدًا من التفاصيل.

يذكر أن عددًا من النواب الأميركيين كانوا أمهلوا الرئيس التنفيذي لـ”تويتر”، جاك دورسي، حتى الأول من نوفمبر لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله، كما أدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997.