ملاك الحسيني ومريض الربو.. كيف تثير الجدل بكلمة واحدة!

المواطن - أحمد سعيد

ملاك الحسيني الاسم الصاعد من جديد بين الأعلى تداولاً على موقع تويتر، مقدمة برنامج “حراك مع ملاك” على قناة “mbc”.

الحسيني بعد أن أثارت الجدل بحلقة استضافت فيها وعد العساف وفيحان، الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت الضجة بهما وبالحوار غير اللائق بينهما، عادت لتثير الجدل بنفسها في حلقة عن أثر المرض على الناس.

تعرضت المذيعة الشابة لانتقادات المغردين وسخريتهم، الذين رأوا عدم إجادتها لأبجديات الحوار في تقديم البرامج بعد حوارها مع شاب مصاب بالربو يتكلم عن صراعه مع المرض، لترد عليه “أحسها أشياء عادية وفي ناس عندهم أشياء أخطر وأعمق”.

مغردون انتقدوا أسلوب ملاك في الحديث مع شاب الربو، إذ يرون أن ردودها لم تكن لائقة، وتفتقر للحرفية، وتقول أميرة الصياغ: “صدمتني يوم تقوله احسها أشياء عاديه يعني مرض الربو عادي لو تجربي ينقطع عن الأكسجين وتتعبي في صدرك والله ما تقولي هشي عادي استغفر الله ما تعرف تتحاور من حطها مقدمه ابيه بكلمة راس”.

بينما كتب لامي القادري يقول: “صراحه ما كملت لان مابي اتنرفز وهي ذا اللي تبيه، كيف ترد بها الرد على مريض يعاني من الربو”، فيما دافعت ماجدة العنان عن المذيعة الشابة قائلة: “بحسها مهضومة ولطيفة لكن ساعات تسوي أمور صعبة”.