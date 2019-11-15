ملعب الجامعة يخطف أنظار العالم

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار العالم، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، لمتابعة مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقلها عبر قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.

وتحظى مباريات البرازيل والأرجنتين بمتابعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، خاصة أنها ستشهد مشاركة نجم التانغو وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، فيما يغيب عنها نجم السامبا وباريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار بسبب الإصابة.

وتحمل مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم طابعًا خاصًا، حيث يسعى منتخب السامبا لمواصلة تفوقه وتكرار فوزه على التانغو في السوبر كلاسيكو للعام الثاني على التوالي، ولمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع المستوى مؤخرًا.

ويطمح التانغو للظهور بشكل مميز خاصة أن المدرب ليونيل سكالوني أكد أنه سيدفع بالقوة الضاربة، وعلى رأسهم ميسي وسيرجيو أجويرو، ويسعى اللاعبون لتعويض الخسارة في مباراة البرازيل والأرجنتين في السوبر كلاسيكو الماضي.