ملعب الجامعة يستضيف مباراة البرازيل والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

سيستضيف ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، السوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن عبر حسابه في تويتر أنه تم طرح تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين التي تُقام في ملعب الجامعة معقل فريق الهلال.

جدير بالذكر أن تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 3000 ريال.

واحتاج ملعب جامعة الملك سعود ثلاث سنوات من أجل بنائه وتطويره بالشكل المميز له حاليًا حيث بدأ البناء فيه من عام 2011 حتى عام 2014.

وتم افتتاح ملعب الجامعة بعد بنائه في السابع من مايو من عام 2015 ليكتب شهادة ميلاده وظهوره إلى النور كواحد من أفضل الملاعب المتواجدة حاليًا في المملكة.

وجاءت تكلفة تطوير وبناء ملعب الجامعة خلال ثلاث سنوات بحوالي 215 مليون ريال.

وسبق لملعب الجامعة أن استضاف العديد من الأحداث الرياضية المهمة، حيث استضاف مباراة السعودية والعراق ومباراة السعودية والبرازيل في البطولة الرباعية الدولية التي أُقيمت في أكتوبر من عام 2018.

كما استضاف ملعب الجامعة كذلك حدث Crown Jewel التابع للمصارعة الحرة في نوفمبر من عام 2018.