ملعب الجوهرة.. والنهائي العالمي الثالث

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة “إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

كأس السوبر الإسباني:

ومن المقرر أن تُشارك 4 فرق في بطولة كأس السوبر الإسباني، وهي؛ برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًّا عن إقامة كأس السوبر الإسباني لمدة ثلاثة أعوام في المملكة، وذلك في أعوام 2020 و2021 و2022.

وجاءت قرعة كأس السوبر الإسباني كالتالي؛ المباراة الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا، يوم 8 يناير على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وستكون المباراة الثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم 9 يناير على الملعب ذاته.

النهائي الثالث في الجوهرة:

ويُعد كأس السوبر الإسباني النهائي العالمي الثالث الذي يستضيفه ملعب الجوهرة المشعة خلال عام واحد، وذلك ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.

واحتضن ملعب الجوهرة المشعة، شهر يناير الماضي، مباراة يوفنتوس ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي، والتي حسمها اليوفي لصالحه بهدف دون رد، سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستضاف ملعب الجوهرة منافسات بطولة سوبر كلاسيكو بمشاركة منتخبات السعودية، البرازيل، الأرجنتين والعراق، والتي توج منتخب السيليساو بلقبها.