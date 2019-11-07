ملعب جامعة الملك سعود جاهز لمباراة #الهلال وأوراوا

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جاهزية استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، لاحتضان مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

ونشر حساب البطولة الرسمي، مقطع فيديو لملعب جامعة الملك سعود قبل يومين على مباراة الهلال وأوراوا الياباني، وظهرت أرضية الملعب والمدرجات بشكل مميز للغاية.

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز على ملعب جامعة الملك سعود، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في محيط الرعب، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من المدرجات، لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته في لقاء الإياب، أملًا في التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنوات.