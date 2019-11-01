ملف مهم على طاولة إدارة #النصر لإنهاء خوف منتظر

المواطن - محمد سمعه

تبحث إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، إنهاء ملف مهم خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل ضمان استقرار الفريق الأول لكرة القدم الطامح في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأنهت إدارة النصر الأزمة مع سعد آل مغني بإنهاء عضويته بعد هجوم الأخير على الإدارة، والآن باتت إدارة أصفر العاصمة تُفكر في تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ولكن الصدمة كانت في تأجيل المدرب روي فيتوريا القرار حول إذا ما كان موافق أو لا يوافق على تمديد العقد مع النصر، حيث لم يتخذ بعد المدرب البرتغالي القرار الأنسب له.

وستبذل إدارة النصر جهودًا أكبر من أجل إقناع روي فيتوريا بالبقاء في صفوف العالمي.

وكان فيتوريا قاد النصر للفوز بلقب الدوري الاستثنائي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي الهلال.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لخوض مباراة النصر أمام أبها، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم خوض مباراة النصر ضد الفيصلي يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس من نوفمبر.

وإذا نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز في مباراة النصر أمام أبها، ثم الفوز في مباراة النصر ضد الفيصلي المؤجلة سيقترب خطوات كثيرة من منافسة الهلال المتعثر حاليًّا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن فرحة الانتصارات ستُنسي الجماهير النصراوية أزمات الخلافات الإدارية وما يحدث خارج الملعب.

ومن المقرر انطلاق مباراة النصر ضد أبها غدًا السبت في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة، كما سيخوض العالمي مباراة النصر أمام الفيصلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ19:55 مساءً.