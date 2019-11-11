ملك الأردن يصلي في الباقورة

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زار ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، منطقة الباقورة بعد استعادتها من إسرائيل.

وكان في استقبال ملك الأردن لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

واستمع الملك عبدالله الثاني إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والإستراتيجية للمنطقة.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الشمالية فخر واعتزاز جميع مرتبات المنطقة بقرارات جلالة القائد الأعلى، وجاهزيتهم للدفاع عن ثرى الوطن بالمهج والأرواح.

بدوره قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز: إن الأردن بسطت السيادة الكاملة على الباقورة والغمر، متعهدًا بمزيد من التنمية لهذه المنطقة.

وغرد الرزاز قائلًا: الغمر والباقورة تُفرَض فيهما السيادة الأردنية كاملة، ويتوحد الجسد الواحد، أرضًا كما هو شعبًا، تحت الراية الهاشمية المظفرة التي تلاحمت مع الشعب لتحقيق الحلم؛ ومعًا سنحقق المزيد على طريق التنمية والتقدم والازدهار للوطن الغالي. الغمر والباقورة أرض أردنية في حضن الوطن.

يذكر أن الباقورة هي بلدة أردنيّة حدوديّة تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشماليّة التابع لمحافظة إربد، تبلغ مساحتها الإجماليّة حوالي 6000 دونم.

كانت الباقورة إحدى بنود النزاع بين الأردن وإسرائيل منذ عقود لوقوعها على الحدود، حيث وردت في الملحق الأول من اتفاقية وادي عربة في القسم الثاني ب تحت اسم “منطقة الباقورة/ نهاريم”، لكن استعاد الأردن سيادته عليها في نوفمبر 2019، بعد انتهاء مدة العمل بملحقي الباقورة والغمر وعدم تجديد الاتفاقية.