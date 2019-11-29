ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة 

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة 

2019/11/29
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنأ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وهنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.

 

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