مليار يورو مفقودة.. تفاصيل السرقة الأكبر بالتاريخ

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يضم متحف ذا غرين فولت The Green Vault، أكبر مجموعة من الكنوز في أوروبا، تم تأسيسه عام 1723 ليصبح متحفًا تاريخيًا فريدًا من نوعه، واليوم سُرق ما يصل قيمته إلى مليار يورو من الكنوز من المتحف الألماني.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، اقتحم اللصوص المبنى في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، حيث عطلوا مصدر الطاقة، ودخلوا من نافذة المتحف الذي كان يتباهى ذات مرة بأنه آمن مثل فورت نوكس، وهو مبنى الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة.

أُغلق المتحف اليوم باعتباره بات مسرحًا للجريمة، ولم تكشف الشرطة بعد عما تمت سرقته، لكنها أعلنت أن قيمة المفقودات قد تتجاوز مليار يورو، وتأمل السلطات في العثور على أي دليل، وتقول التقارير إن اللصوص كانوا صغار الحجم؛ نظرًا لدخولهم من مساحة صغيرة في نافذة.

السرقة الأكبر:

هذه السرقة هي الأكبر في التاريخ، حيث تجاوزت قيمة المفقودات، ما تم سرقته من متحف غاردنر في بوسطن قبل نحو 30 عامًا، وقُدر وقتها بـ 500 مليون دولار، حيث سرق لصان متنكران في زي ضباط شرطة 13 عملًا فنيًا، وما زالت الجريمة لم تُحل.

يضم المتحف الألماني قطعًا بما في ذلك العملات المعدنية والمجوهرات التاريخية، وأحد كنوزه الأكثر قيمة، الماس الأخضر عيار 41 قيراطًا، وتمثالًا يبلغ حجمه 25 بوصة من طراز Moor مرصعًا بالزمرد، وياقوتًا بحجم 648 قيراطًا موهوبًا من القيصر بيتر الأول ملك روسيا، بالإضافة إلى عناصر قيمة أخرى مثل ثروات أورنجزيب، حاكم الهند.

يُذكر أن في عام 2017، سُرقت عملة ذهبية بحجم 220 رطلًا من ذات المتحف، ولم يعثر عليها حتى الآن.