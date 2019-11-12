ممثل الوطن آل رايدة يصل مطار أبها

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

وصل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار أبها الدولي ممثل الوطن حاتم آل رايزة، الفائز بالمركز الأول في مسابقة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتي أقيمت في المغرب بعد ترشيحه من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلًا عن المملكة في المسابقة الدولية.

وكان في مقدمة مستقبلي حاتم، والده ورئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير يحيى بن محمد آل فايع ورئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة فهد بن محمد أبو هتلة ومدير عام الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة خالد بن مهدي أبو مديني وعدد من المهنئين من أقاربه.