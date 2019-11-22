ممثل مصري يُساند #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن الممثل المصري ولاعب كرة القدم السابق أحمد صلاح حسني عن دعمه لنادي الهلال أمام فريق أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقال أحمد صلاح حسني عبر تويتر: كل التوفيق للهلال السعودي في مباراة الإياب أمام أوراوا، وأرى أن مباراة أوراوا لن تكون سهلة، ولكن الهلال قادر على التعامل مع المباراة بنجاح وذكاء لحصد اللقب، المباراة ستكون ممتعة وتستحق المتابعة.

ويعتمد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، على عامل تفوق واحد قد يؤهله للفوز على أوراوا الياباني يوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويملك لوشيسكو خبرة التعامل مع المباريات النهائية بواقع الفوز في خمس نهائيات والخسارة في ثلاث مباريات نهائية فقط؛ حيث سبق له قيادة نادي رابيد بوخارست الروماني للفوز بكأس رومانيا في 17 مايو من عام 2006، وحقق الفريق الإنجاز ذاته بالفوز بكأس رومانيا في مايو من عام 2007.

كما قاد لوشيسكو فريق باوك اليوناني للفوز بكأس اليونان في موسم 2017- 2018، وفاز لوشيسكو مع الجيش القطري ببطولة الكأس في 2013.

ونجح لوشيسكو في تحقيق نصف المهمة، بالفوز على أوراوا يوم 9 نوفمبر الجاري بهدف دون رد في لقاء الذهاب بالرياض، ويتبقى تحقيق النصف الآخر بتحقيق نتيجة إيجابية يوم الأحد من أجل رفع الكأس الثالثة للهلال في دوري أبطال آسيا.

وسبق لـ أحمد صلاح حسني اللعب في صفوف الأهلي المصري ونادي شتوتغارت الألماني.