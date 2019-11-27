ممرضة مذهلة ترقص لمريضة سرطان

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو مؤثر، ممرضة توقفت عن العمل، للرقص على موسيقى شهيرة، لتضفي ابتسامة على وجه طفلة مريضة بسرطان الدم.

تبلغ بيرل مونرو، 3 سنوات، وهي تُعالج بالكيماوي في مستشفى برينر للأطفال في ولاية وينستون الأمريكية، وفقًا لـ FOX8، وشعرت الممرضة مارسيا بالتعاطف تجاه الطفلة فقررت أن تؤدي حركات رقصة جنجل بيل.

وقالت الممرضة: هذه اللحظات مرعبة للوالدين، ويتحمل الأطفال وجعًا كبيرًا ومن واجبنا أن نبذل كل ما وسعنا لتخفيف آلام الجميع، حتى وإن عنى ذلك تأدية بعض الحركات المضحكة.

وتابعت: نحن جميعًا في هذا المشفى نحاول جلب الضحك إلى وجوه المرضى.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجمع أكثر من 100 ألف مشاهدة في يوم واحد، وعلق المتابعون بأن الممرضات مثل مارسيا يساعدون فعليًا في جلب الشفاء إلى المرضى، وأن هكذا يجب أن تكون الممرضات.