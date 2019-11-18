منافسة إنجليزية ألمانية لضم نجم اليوفي

المواطن - محمد سمعه

يتنافس كل من نادي بوروسيا دورتموند الألماني وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على التعاقد مع اللاعب الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأصبح ماندوزوكيتش قريبًا من مغادرة يوفنتوس، وذلك بعد استبعاده من قائمة اليوفي المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ماندوزوكيتش قريبًا من الانتقال للدوري القطري في يناير لكن الأمور لم تتم.

يذكر أن ماندوزوكيتش، انضم لـ صفوف فريق يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسجل ماندوزوكيتش مع يوفنتوس 44 هدفًا في 162 مباراة بكافة المسابقات مع البيانكونيري.

ولعب ماندوزوكيتش مع منتخب كرواتيا في نهائيات كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث وصل مع المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية ضد المنتخب الفرنسي.