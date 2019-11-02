منافسة مثيرة تنتهي بتتويج الفائزين في الجولة الأولى من تويوتا رولنج دراج

المواطن - الرياض

اختتمت يوم أمس الجمعة فعاليات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا “رولنج دراج” بمشاركة أكثر من 95 سيارة ودراجة نارية مقسمة إلى 10 فئات، وذلك وسط حضور جمهور غفير من محبي وعشاق رياضة “الدراج” على مضمار السرعة بميدان ديراب في العاصمة الرياض.

وتوج الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة وأثمن على جهود المشاركين وإبراز مواهبهم، وذكر عقب التتويج في تصريحه للوسائل الإعلامية.

وقال: بطولة السعودية تويوتا رولنج دراج”واحدة من أهم السباقات الأكثر شعبية والتي تتمتع بمتابعة جماهيرية كبيرة حول العالم لذا حرص الاتحاد على تنظيمها لإعطاء الفرصة لمحبي وعشاق هذه المسابقة لإبراز مواهبهم بالقيادة، كما أننا نعمل على تقديم التوجيهات اللازمة لتطوير مهاراتهم ونشاطاتهم ليكونوا أبطالًا محترفين في المستقبل.

وختم كلامه بالشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها المتواصل لأنشطة الاتحاد وكذلك للجهات الراعية التي تساهم أيضًا بتطوير رياضة السيارات.

وانطلقت الجولة الأولى يوم الخميس بالفحص الفني لتصنيف السيارات المشاركة والتأكيد على ملاءمتها للأنظمة والقوانين الخاصة بسباقات “رولنج دراج”، وذلك حسب الفئات التي وضعتها اللجنة الفنية المتعلقة بحجم وقوة المحرك، نظام التعليق، أجهزة الأمان والسلامة، ومقاس الإطارات، تلاها مرحلة تجريبية حرة وقرعة لاختيار كل متسابق مع منافسه المباشر ومن ثم التصنيفات النهائية العامة.

المنافسة كانت مثيرة وقوية بين المتسابقين في جميع الفئات والتي اشتد الصراع بها، ففي فئة المفتوح حقق المركز الأول المتسابق نايف عبدالله العيساوي، والذي استعرض مهارته بقيادة سيارة من أقوى سيارات فئة “الدراج” أثارت حماس وإعجاب الجميع في تجاوز خط السباق وطوله 400 متر، أما في فئة 6 سلندر سوبر ستوك حقق المتسابق محمد عبدالمجيد الريدي المركز الأول، وعبدالرحمن العوجان في فئة 8 سلندر ستوك (بابين)، وعبدالعزيز سعود بن سبيت في فئة 8 سلندر ستوك (أربعة أبواب)، وتميم العسيف في فئة 8 سلندر سوبر ستوك (بابين) وعبدالعزيز المعجل في فئة 8 سلندر سوبر ستوك (أربعة أبواب)، وأدهم العجمي في فئة التنفس الطبيعي لجميع الجيوب والبيك أب 6 سلندر بدون شواحن، ومحمد عبدالرحمن الجوخيدب في فئة الجيب والبيك أب شواحن باب واحد وبابين معدل، وعبدالله خوجة في فئة 4 سلندر سوبر ستوك، أما في فئة الدراجات النارية ستوك فحصل المتسابق طه شاخور الشاخوري على المركز الأول.

ويقام هذا السباق بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبدعم من الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، ورعاية إذاعة “مكس إف إم”.

نتائج بطولة السعودية تويوتا “رولنج دراج”- أبطال الفئات:

فئة 4 سلندر سوبر ستوك

عبدالله عبدالعزيز خوجة

محمد فهد المعيقل

متعب عبدالله المريحل

فئة 6 سلندر سوبر ستوك:

محمد عبدالمجيد الريدي

محمد طلال الرفيعي

بندر عبدالله المالك

فئة 8 سلندر ستوك (بابين):

عبدالرحمن عبدالكريم العوجان

سهيل إبراهيم مغربي

معتز سليمان الفريحي

فئة 8 سلندر ستوك (أربعة أبواب):

عبدالعزيز سعود بن سبيت

صالح عبدالله الفايز

المعتز محمد جان

فئة 8 سلندر سوبر ستوك (بابين):

تميم سعيد العسيف

الأمير سعود بن تركي آل سعود

معاذ محمد بن ثنيان

فئة 8 سلندر سوبر ستوك (4 أبواب):

عبدالعزيز بن ناصر المعجل

صالح محمد القحطاني

ريان عبدالله الحسن

تنفس طبيعي لجميع الجيوب والبيك أب 6 سلندر بدون شواحن: 703 يمين- 701 يسار:

أدهم درويش العجمي

فيصل عبدالله الغامدي

ناصر أحمد العليوي

فئة الجيب والبيك أب شواحن باب واحد وبابين تعديل: 908 يمين- 902 يسار:

محمد عبدالرحمن الجوخيدب

محمد إبراهيم الزيد

محمد عبدالرحمن السعيد

فئة المفتوح:

نايف عبدالله العيساوي

أحمد محمد الخليفة

ريان عبدالعزيز أبو صندوق

فئة الدراجات النارية ستوك: 101 يمين- 104 يسار:

طه شاخور الشاخوري

خالد علي الدوسري

عبدالرحمن عبدالعزيز النجم