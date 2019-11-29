منال أنقذت فتاتين في حادث.. هذه قصتها

المواطن - الرياض

كرمت وزارة الحرس الوطني الموظفة منال الشيخ، بعد مباشرة ونقل مصابات في حادث على طريق خريص إلى طوارئ الحرس الوطني لتلقي العلاج، حيث سلم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر لمنال الشيخ مكافأة إثر عملها الإنساني.

الموظفة منال بنت محمد الشيخ مساعد أبحاث أول في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وأسعفت فتاتين تعرضتا لحادث مروري أثناء ذهابها إلى العمل، حيث نقلتهما إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

وقالت منال : إن الحادث وقع يوم السبت 16 نوفمبر قرابة الساعة التاسعة صباحًا، حيث كانت في طريقتها إلى مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية لحضور دورة تدريبية، وأثناء قيادتها للسيارة على طريق خريص وتحديدًا النفق المقابل لخريص مول كان الحادث.

ولفتت إلى أنها وجدت مجموعة كبيرة من السيارات مصطدمة ببعضها بسبب شاحنة، لتتفادى الاصطدام الذي كان بين 7 سيارات تقريبًا، وأوقفت مركبتها بعد أن شغلت “الفليشر” لتنبيه السيارات التي خلفها.

وتابعت أنها تفحصت المصابين لترى إن كانت تستطيع تقديم مساعدة لأحد منهم، وبعد تقييمها لحالة المصابين وقدرتهن على الحركة نقلت بعضهن إلى طوارئ الحرس الوطني الذي يبعد 10 دقائق عن موقع الحادث، حيث كانت أعمارهن في نهاية العشرينات وهما منى صالح ونور آل مطر.