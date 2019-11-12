مناورة تكتيكية في مران الأخضر

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على استاد لوكوموتيف في طشقند، استعدادًا لمباراته ضد أوزبكستان المقبلة.

ويلعب الأخضر ضد أوزبكستان، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبدأ مران الأخضر تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بتدريبات الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري مناورة تكتيكية.

وشارك في الحصة التدريبية اليوم نجم خط الوسط عبدالإله المالكي في المران الجماعي، بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به، فيما واصل المدافع عبدالله مادو تمارينه الخاصة.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة أوزبكستان، مساء يوم غد الخميس، على إستاد باختكور في تمام الساعة الخامسة مساء.