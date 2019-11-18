منتجات المملكة تجذب زوار معرض دبي للطيران

المواطن - الرياض

قام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، بزيارة للمعرض الدولي للطيران في دبي 2019م في دورته السابعة عشرة والذي يحتضنه مطار آل مكتوم الدولي في دبي .

وعقب حضوره حفل افتتاح المعرض الدولي، أجرى جولة على أجنحة الشركات السعودية المشاركة في المعرض الدولي حيث أطلع على أهم منتجاتها المعروضة والتي تعكس مدى تطور مجالات الصناعات العسكرية بشكل عام ومجال تصنيع الطائرات بشكل خاص في المملكة وبما يحقق مستهدفات رؤية 2030. كما زار معاليه جناح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث استمع معاليه لشرح عن أبرز التقنيات المستخدمة في الطائرتين بدون طيار والمصنعة بأيدي سعودية بالكامل والتي تم تجهيزها بأنظمة الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية.

وعلى هامش زيارة العوهلي للمعرض الدولي، التقى بالرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة الأستاذ طارق الحوسني، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية ونقل التقنية.

كما التقى العوهلي بقيادات عدة شركات عالمية، وأثناء جولته وقف على عدد من أجنحة الشركات الدولية والإقليمية واستمع لشرح حول أبرز التقنيات المعروضة من مختلف قطاعات صناعة الطيران الدولية.

وقد أكد المحافظ أهمية دور معرض دبي للطيران مشيراً إلى أنه يمثل محطة مهمة وأساسية للشركات العالمية المتخصصة بالطيران لما حققه من سمعة دولية وأصبح علامة فارقة في تجمع هذه الشركات والتي تتيح تبادل الأفكار والتجارب، مقدما شكره وتقديره للمشاركين في المعرض من الشركات السعودية وعلى الدعم الذي تحظى به من قبل القائمين على المعرض والغير مستغرب من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.