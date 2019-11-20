منتخب الإمارات يبدأ الاستعداد لكأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

بدأ منتخب الإمارات الأول لكرة القدم بقيادة الهولندي فان مارفيك الاستعداد لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، مساء اليوم الأربعاء.

وخاض منتخب الإمارات الأول اليوم أولى حصصه التدريبية في ملعب ذياب عوانة بمشاركة 18 لاعبًا، نظرًا لغياب لاعبي المنتخب الأولمبي، المقرر انضمامهم، يوم الجمعة، بعدما منحهم الجهاز الفني راحة لمشاركتهم في كأس دبي الدولية الودية.

وشارك في التدريبات كل من؛ علي خصيف، سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت، وليد حسين، محمد مرزوق، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، خالد عيسى، أحمد برمان، بندر الإحبابي، محمد صالح برغش، حمدان الكمالي، خليل الحمادي، عادل الحوسني، الحسن صالح وطارق أحمد.

وأوضح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن الثلاثي عمر عبدالرحمن عموري، ووليد عباس وعلي سالمين لازالوا يجرون الفحوصات الطبية اللازمة، على أن يتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي، يوم 23 نوفمبر.

ويتواجد منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي، والتي تضم قطر والعراق واليمن، على أن يبدأ مشواره، يوم 26 نوفمبر ضد المنتخب اليمني.