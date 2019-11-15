منتخب البرازيل لا يخسر في السعودية

المواطن - مروة نبيل

يُقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مستوى مميزًا في المباريات التي يخوضها على الملاعب السعودية، وذلك قبل مباراته ضد الأرجنتين اليوم.

ولعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم 8 مباريات من قبل في السعودية، ولم يخسر في أي لقاء، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل في لقاء واحد، ونجح السامبا في تسجيل 18 هدفًا، واهتزت شباكه بهدفين.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره الأرجنتيني اليوم على استاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات موسم الرياض، وستشهد مباراة السوبر كلاسيكو حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية المنتخبين وتواجد العديد من النجوم وفي مقدمتهم ميسي.

وتُعد مباراة البرازيل والأرجنتين هامة للمنتخبين، فعلى الرغم من أنها ودية، ولكنها تحمل الطابع الرسمي، خاصة أن كلا المدربين يطمح في تجربة العديد من اللاعبين، من أجل الاستقرار على الأفضل خلال تصفيات كأس العالم 2022.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.