منتخب البرازيل.. ومصالحة الجماهير ضد الأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

يلعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد الأرجنتين على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، اليوم الجمعة، ضمن منافسات موسم الرياض.

منتخب البرازيل

وتراجع أداء منتخب البرازيل الأول لكرة القدم قبل مباراته ضد الأرجنتين اليوم، لذلك يطمح لتحقيق الفوز في مباراة السوبر كلاسيكو لكي تكون بمثابة الفرصة الجيدة لمصالحة الجماهير.

وبعد فوز منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بلقب كوبا أمريكا 2019، خاض السامبا 4 مباريات ودية، وتعادل إيجابيًا مع كولومبيا بهدفين لكل منهما، ثم خسر أمام بيرو بهدف دون رد.

وتعادل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد السنغال بنتيجة 1/1، ثم لعب مع نيجيريا وانتهت المباراة بالتعادل بالنتيجة ذاتها، ما يزيد من أهمية مباراته ضد الأرجنتين اليوم، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022.

البرازيل ضد الأرجنتين

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل ضد الأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.

وستشهد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في ملعب الملك سعود حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية المنتخبين الكبيرة، بالإضافة إلى تواجد نجم التانغو وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.