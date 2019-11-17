منتخب البرتغال إلى يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل- رسميًّا- لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “يورو 2020″، بعد فوزه اليوم على لوكسمبرج بهدفين دون رد.

لوكسمبرج ضد البرتغال:

وبدأت مباراة لوكسمبرج ضد منتخب البرتغال بضغط كبير من أصحاب الأرض، ولعب القائد لوران جانس كرة عرضية مميزة في الدقيقة الخامسة، لعبها موريس ديفيل برأسه، ولكنها مرت فوق العارضة.

وجاءت أولى هجمات منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في الدقيقة التاسعة عن طريق نجمه كريستيانو رونالدو، بعدما راوغ المدافع وسدد كرة قوية، ولكن حارس المرمى أمسكها.

وأنقذ مدافع منتخب البرتغال روبين دياز، مرماه من فرصة هدف محقق، بعدما ارتطمت تسديدة فينسنت ثايل بقدمه، لتصل الكرة سهلة إلى الحارس باتريسيو، وأهدر أصحاب الأرض فرصة هز الشباك في الدقيقة 25 عن طريق جيرسون رودريجيز.

ونجح برونو فيرنانديز في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة لوكسمبرج ضد البرتغال عند الدقيقة 39، بعدما تسلم كرة طولية مميزة من بيرناردو سيلفا، وأطلق تسديدة صاروخية، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب برازيل أوروبا بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الضيف ومرت رأسية فونتي بجوار القائم، وحصل برونو فيرنانديز على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 78 من مباراة لوكسمبرج ضد البرتغال اليوم، سددها رونالدو بجانب القائم.

وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، لتنتهي مباراة لوكسمبرج ضد البرتغال بفوز الفريق الضيف بثنائية نظيفة، ليتأهل رسميًّا إلى يورو 2020.

وبعد مباراة لوكسمبرج ضد البرتغال اليوم، رفع منتخب برازيل أوروبا رصيده إلى 17 نقطة ليحتل وصافة المجموعة الثانية، ويتأهل إلى يورو 2020 بصحبة المتصدر منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم.