منتخب البرتغال .. والفوز الـ300

المواطن - مروة نبيل

خطف منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بطاقة التأهل- رسميًّا- إلى منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، بعد فوزه على لوكسمبرج بهدفين دون رد.

منتخب البرتغال:

ووصل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى الفوز رقم 300 في تاريخه خلال مشاركاته في جميع البطولات، بعد تغلبه على لوكسمبرج في تصفيات يورو 2020، وذلك وفقًا لصحيفة “أبولا” البرتغالية.

وأشارت صحيفة “أبولا”، إلى أن لوكسمبرج كان ضحية لانتصارات منتخب البرتغال الأول لكرة القدم المئوية، حيث إن برازيل أوروبا حقق الفوز عليه في مبارياته رقم 100، 200 و300.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفوز رقم 100 الذي حققه منتخب البرتغال الأول لكرة القدم على حساب لوكسمبرج كان في الخامس من فبراير عام 1986، حينما تقابلا وديًّا، وانتهت المباراة بفوز برازيل أوروبا بهدفين دون رد.

وجاء انتصار رقم 200 لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد نظيره لوكسمبرج في الثالث من يونيو عام 2006، خلال الاستعداد لنهائيات كأس العالم، وفاز برازيل أوروبا بثلاثية دون رد، قبل أن يفوز بثنائية نظيفة في تصفيات يورو 2020.

لوكسمبرج ضد البرتغال:

وحل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضيفًا على لوكسمبرج في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة يورو 2020، وفاز بهدفين سجلهما برونو فرنانديو وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 39 و86.

ورفع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم رصيده إلى 17 نقطة ليحتل وصافة المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، فيما يتصدر المنتخب الأوكراني الترتيب.