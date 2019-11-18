منتخب السعودية جاهز لمباراة باراجواي

المواطن - مروة نبيل

اختتم لاعبو منتخب السعودية الأول لكرة القدم استعداداتهم لمباراة باراجواي بحصة تدريبية، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره باراجواي وديًّا، مساء يوم غد الثلاثاء، في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبدأ المدير الفني الفرنسي رينارد مران منتخب السعودية اليوم بتدريبات الإحماء، تلاها تمرين التمرير، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية من مجموعتين.

واكتفى مدافع منتخب السعودية الأول، عبدالله مادو بأداء تمارين انفرادية اليوم؛ لشعوره بآلام في الركبة مجددًا خلال فترة اختبار جاهزيته.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد زار مران منتخب السعودية اليوم، برفقة رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، لتحفيز اللاعبين قبل مباراة باراجواي، وحثهم على مواصلة التألق.