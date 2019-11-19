منتخب السعودية.. والفوز الأول ضد باراجواي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة منتخب السعودية ضد باراجواي الودية الدولية التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

السعودية ضد باراجواي

ولعب منتخب السعودية ضد باراجواي مباراتين من قبل، وشهدت تكافؤًا شديدًا بين المنتخبين، حيث انتهت المواجهتان بالتعادل، ونجح كل منهما في تسجيل هدف واحد، وأحرز فيصل السلطان هدف الأخضر.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة منتخب السعودية ضد باراجواي حضورًا جماهيرًا كبيرًا، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن أن الدخول سيكون بالمجان، بجانب السحب على 5 أجهزة آيفون، ما يُحفز الجمهور على الحضور ودعم الأخضر من المدرجات.

وتأتي مباراة منتخب السعودية ضد باراجواي الودية الدولية، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يُذكر أن الأخضر يتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم اليمن برصيد 5 نقاط، ويحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بـ4 نقاط، بالتساوي مع سنغافورة.