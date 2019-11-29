منتخب العراق إلى نصف نهائي كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة منتخب العراق ضد الإمارات، التي أُقيمت على إستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بفوز أسود الرافدين بهدفين دون رد.

العراق ضد الإمارات:

وبدأت مباراة العراق ضد الإمارات بشكل سريع، وتمكن أسود الرافدين من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة السادسة عن طريق علاء عباس، واعتمد الأبيض على الكرات الثابتة أملًا في هز الشباك.

وأطلق أمجد عطوان تسديدة قوية في الدقيقة 32، وتصدى حارس الأبيض محمد الشامسي لكرته على مرتين، ونجح علاء عبدالزهرة في تعزيز تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ عند الدقيقة 37 من أحداث مباراة العراق ضد الإمارات من كرة رأسية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر الفريقان في الضغط، وسدد مهند علي كرة قوية، وتألق حارس الأبيض وأبعدها في الدقيقة 64، وضغط منتخب الإمارات بقوة وسط دفاع عراقي قوي.

واحتسب حكم مباراة العراق ضد الإمارات ركلة جزاء لصالح أسود الرافدين في الدقيقة 83، سددها علي عدنان ولكن الحارس الشامسي أبعدها، لتنتهي المواجهة بهزيمة الأبيض بهدفين نظيفين.

وضمن منتخب العراق الأول لكرة القدم التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 3 نقاط.

ويختتم منتخب العراق الأول لكرة القدم مشواره في دور المجموعات بمواجهة نظيره اليمني، وسيسعى لتحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة الأولى بعدما ضمن التأهل رسميًّا.