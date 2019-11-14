منتخب مصر يُخيب الآمال أمام كينيا

المواطن - محمد سمعه

سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب كينيا بهدف لكل فريق ضمن التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وبدأ منتخب مصر الشوط الأول من مباراة كينيا بأداء متوسط، حيث لم تُبرز الأنياب الهجومية للفراعنة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول خلال أول 15 دقيقة من عمر المباراة.

واستمر الحال، حتى تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول له في المباراة عبر اللاعب محمود عبدالمنعم” كهربا” في الدقيقة الثالثة والأربعين، مستغلًا خطأ من دفاعات المنتخب الكيني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكينيا بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء منتخب مصر بصورة ملحوظة، مما مكن المنتخب الكيني من البحث عن تسجيل هدف التعادل.

وبعد نزول اللاعب محمد النني في تشكيلة منتخب مصر خلال الشوط الثاني، ارتكب خطأ قاتلًا مكن منتخب كينيا من إدراك هدف التعادل عبر اللاعب ميكاييل أولونجا في الدقيقة السابعة والستين.

ولم ينجح منتخب مصر في خلق أي فرص هجومية أخرى، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتواجد منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد نقطة، خلف منتخب جزر القمر الذي فاز بدوره على منتخب توجو ونجح في حصد أول ثلاث نقاط له في التصفيات.

وكان حسام البدري تولى تدريب منتخب مصر في شهر سبتمبر الماضي، وبصورة رسمية بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري من تدريب الفراعنة عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2019.

يذكر أن منتخب مصر كان ودع كأس أمم إفريقيا 2019 من دور ثمن النهائي، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

ولم يشارك محمد صلاح في مباراة منتخب مصر وكينيا، بسبب الإصابة في الكاحل.