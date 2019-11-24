منتدى الإعلام السعودي يناقش مستقبل التلفزيون

المواطن - واس

يناقش منتدى الإعلام السعودي من خلال جلسة “مستقبل صناعة التلفزيون في عصر المشاهدة وفق الطلب”، التحديات التي يواجهها التلفزيون في ظل تنامي بدائل المشاهدة عبر المنصات الرقمية، والتوقعات المستقبلية للتنافس المثير حالياً.

ويتحدث في الجلسة نخبة ممن صنعوا القرارات في مؤسسات تلفزيونية عريقة وهم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤسسة اللبنانية للإرسال LBC بيار الظاهر ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عبدالرحمن الهزاع والمحاضر في كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رياض حيدر, ومدير عام قناة العربية السابق نبيل الخطيب وتدير الجلسة نجوى عسران من قناة CNBC عربية.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المشتركين في الباقات التلفزيونية المدفوعة في منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى سبعة ملايين في عام 2021 بإيرادات تبلغ نحو أربع مليارات دولار أمريكي.

ويُعد المنتدى الذي تنظمه هيئة الصحفيين السعوديين مطلع شهر ديسمبر المقبل, الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة ويقام على مدى يومين ويشهد حضور أكثر من ألف إعلامي محلي وعربي ودولي بهدف إثراء النقاش وتبادل الآراء والتجارب حول صناعة الإعلام والاطلاع على التجارب العالمية والإقليمية.

ويشارك في جلسات المنتدى متحدثون وخبراء في صناعة الإعلام يناقشون واقع صناعة الإعلام وتحدياته، والمحتوى وتشكيل الرأي العام، وصناعة القوة الناعمة في وسائل الإعلام، والتحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية، ورأس المال البشري في عصر الإعلام الجديد، والفرص الاستثمارية المتاحة في عصر صناعة الإعلام، كما سيتم على هامش المنتدى الإعلان عن جائزة الإعلام السعودي في نسختها الأولى.