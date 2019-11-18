منصور البلوي يُبشر عشاق #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أكد منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، أنه سيعود قريبًا لـ عالم الرياضة في رسالة أسعدت الكثيرين من عشاق نادي الاتحاد.

وخلال فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” قال البلوي لأحد عشاق الاتحاد: قريبًا إن شاء الله برجع لعالم الرياضة.

وتداول رواد “تويتر” صورة حديثة لرئيس الاتحاد السابق أمس الأحد، ليصبح منصور البلوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة بعد تفاعل الآلاف، واستعادة جماهير الاتحاد ذكريات بطولات الفريق الأول خلال فترة رئاسته.

ونشر الإعلامي الرياضي محمد البكيري صورة منصور البلوي المتداولة، وعلق عليها قائلًا: “صورة حديثة لعراب الاحتراف تثير حنين الاتحاديين.. وهم يرددون رائعة طلال: الله يرد خطاك.. لدروب خلناك”.

وكتب خالد دليم: “خدمه ودعمه أكثر من 30 عامًا.. أفضل رئيس نادي مر على القارة.. رمز الاتحاد الأكبر.. أكثر من حقق بطولات بتاريخه 232 بطولة في 4 سنوات فقط.. أكثر من دعمه ماليًّا، عاش معه الاتحاديون كل العز والشموخ والسعادة”.

وقام عبدالرحمن السالمي بنشر عدة صور لمنصور البلوي وعلق عليها قائلًا: “الرمز منصور البلوي بين كل فترة وفترة يتصدر المشهد رُغم غيابه! صاحب الذكريات الجميلة.. لا يُنسَى.. صاحب الإنجازات الفريدة.. لا يُنسَى.. الرئيس الماسي الذي لا يتكرر.. لا يُنسَى”.

تقديم كرة قديم عظيمة

وقال العمدة: “أعظم من لعب كرة قدم في تاريخ آسيا.. أعظم جيل لعب كرة قدم في تاريخ آسيا.. لدرجة أن جمهور بوسان الكوري قام وصفق للاعبي الاتحاد بعد الهدف الخامس بعد 29 لمسه في أرض كوريا.. كان من يترأس هذا الفريق منصور البلوي أكثر شخصية رياضية أرعبت أكبر قارات العالم”.

عودة رمز الاتحاد الأول تُسعد

وعلق ناصر الذروي على صورة منصور البلوي المتداولة قائلًا: “هذه الصورة صنعت يومي.. منصور البلوي رمز الاتحاد الأول وصانع الأمجاد”، وقال محمد: “مجرد صورة بس على طول ترند.. أبو ثامر حي ذا الشوف والله”.

💥 منصور البلوي : بترجع للرياضه ؟ ان شاء الله قريب pic.twitter.com/YdPf7CoXeK — المدرج الذهبي (@AImodrj) November 18, 2019