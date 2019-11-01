منصور بن مشعل يتدخل لإنهاء أزمة بلايلي

المواطن - مروة نبيل

علق المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل على الأزمة التي أثارها النجم الجزائري يوسف بلايلي في مباراة الاتحاد، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2/1.

وتجاهل بلايلي المدير الفني السويسري كريستيان جروس أثناء استبداله في ديربي جدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وظهرت عليه علامات الغضب ورفضه لقرار المدرب.

وأكد الأمير منصور بن مشعل خلال تصريحات تلفزيونية أنه سيتحرك سريعًا لحل مشكلة يوسف بلايلي، وسيتحدث معه من أجل معرفة سبب الأزمة.

وشدد المشرف العام على الكرة في الأهلي أن بلايلي لاعب كبير، وسيجتمع معه بوجود كريستيان جروس، مؤكدًا على أنه سيظهر بمستوى أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكان بلايلي قد صرح بعد المباراة أنه قرر التواصل مع إدارة النادي الأهلي بشأن بعض الأمور، مشيرًا إلى أنه لم يتألق مع الفريق حتى الآن.