منطقة الملز تفتح أبوابها لجمهور موسم الرياض
بعد تحسن الحالة المناخية

منطقة الملز تفتح أبوابها لجمهور موسم الرياض

2019/11/11
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

بدأت منطقة الملز، ضمن فعاليات موسم الرياض، في استقبال الجمهور مجددًا، بعد أن تم إغلاقها بالأمس؛ نظرًا للتقلبات الجوية على المنطقة.

وقال موسم الرياض عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لأن الأجواء اليوم زينة، لا تفوتكم زيارة منطقة الملز وتجربة فعالياتها المختلفة”.

يذكر أن موسم الرياض، أعلن بالأمس إغلاق منطقة الملز ضمن فعاليات موسم الرياض؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة.

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