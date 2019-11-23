منظر خلاب لشلالات جبل القهر في جازان

المواطن - جازان

وثق مغردون بالفيديو، مشهدًا بديعًا لتدفق المياه من شلالات جبال القهر في منطقة جازان.

وهطلت- اليوم- أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وضاحية الملك عبدالله ومحافظات صبيا وبيش وهروب ومراكز العالية وقوز الجعافرة ومسلية والحقو والظبية وقرى خبت السيد والمخلاف وقرى الساحل، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

منظر خلاب لشلالات جبال القهر في #جازان تشكلت إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

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.#أمطار_المملكة #الطقس pic.twitter.com/Krl0QGV6Jq — تم (@Tmm24org) November 23, 2019