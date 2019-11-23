منظر خلاب لشلالات جبل القهر في جازان

منظر خلاب لشلالات جبل القهر في جازان

2019/11/23
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - جازان

وثق مغردون بالفيديو، مشهدًا بديعًا لتدفق المياه من شلالات جبال القهر في منطقة جازان.

وهطلت- اليوم- أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وضاحية الملك عبدالله ومحافظات صبيا وبيش وهروب ومراكز العالية وقوز الجعافرة ومسلية والحقو والظبية وقرى خبت السيد والمخلاف وقرى الساحل، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

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