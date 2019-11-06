منظمة دولية : هناك طريق ناجح للسلام في اليمن بعد اتفاق الرياض

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال تقرير مجموعة الأزمات الدولية، إن اتفاق الرياض، بمثابة جسر للتسوية السياسية في اليمن، مضيفًا أن طرفي الاتفاقية، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمجلس الجنوبي الانتقالي ، أنهيا المواجهة المستمرة التي هددت بالانقسام.

وتابع التقرير، أن الاتفاق الذي تم توقيعه، برعاية الرياض، أدى إلى تجنب حرب داخل الحرب في اليمن، مضيفًا: “الآن، ولأول مرة منذ سنوات، هناك أخيرًا طريق ناجح للسلام في اليمن، لا يزال هناك عقبات، لكن بفضل اتفاق الرياض هناك أمل أيضًا”.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إنهم يأملون في أن يمهد الاتفاق الطريق إلى تسوية سياسية على المستوى الوطني، وتعزيز محاولات محادثات سلام تعالج القصور في المحادثات السابقة التي تقودها الأمم المتحدة.

يُذكر أن مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group، منظمة دولية غير ربحية، وغير حكومية، تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء المشورة.