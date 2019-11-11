منع استيراد المستحضرات الطبية عبر الإنترنت
يجب أخذ موافقة مسبقة من الغذاء والدواء

منع استيراد المستحضرات الطبية عبر الإنترنت

2019/11/11
الساعة 12:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة النقل، بعدم ‏استقبال أو توصيل الطرود إلى الأشخاص عبر الإنترنت أو البريد ‏السريع، والخاصة ببعض منتجات الأدوية والمستحضرات ‏الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي.‏

وأكدت الغذاء والدواء ضرورة ‏أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء والدواء، بحسب المادة ‏الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت ‏والمستحضرات الصيدلانية، حسبما ذكرت صحيفة الوطن.

في المقابل، أبلغت الهيئة العامة للنقل، كافة الشركات ذات العلاقة، ‏بعدم قبول أي من منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ‏والعشبية، دون أخذ الموافقات المسبقة.‏

اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • تعرف على أسباب حجب صلاحية السجائر
    •
  • الغذاء والدواء تدعو مصانع المنتجات الطبية لتطبيق إدارة الجودة
    •
  • مواصفات النظارة الشمسية الآمنة
    •
  • رابط التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي وهذه الشروط
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :