منع استيراد المستحضرات الطبية عبر الإنترنت

المواطن - الرياض
طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة النقل، بعدم استقبال أو توصيل الطرود إلى الأشخاص عبر الإنترنت أو البريد السريع، والخاصة ببعض منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي.
وأكدت الغذاء والدواء ضرورة أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء والدواء، بحسب المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، حسبما ذكرت صحيفة الوطن.
في المقابل، أبلغت الهيئة العامة للنقل، كافة الشركات ذات العلاقة، بعدم قبول أي من منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، دون أخذ الموافقات المسبقة.
اترك تعليق