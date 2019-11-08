من الذاكرة .. المجنون سيرجيو ريكاردو حقق آخر لقبًا آسيويًّا لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

مع استعداد نادي الهلال لمواجهة نادي أوراوا الياباني، غدًا، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، لا يستطيع الجمهور الهلالي نسيان البرازيلي سيرجيو ريكاردو، نجم الهلال السابق المعروف بـ”المجنون”، حيث قادت قدماه الزعيم للتتويج بآخر لقب آسيوي في عام 2000 على حساب نادي جوبيلو إيواتا الياباني.

وبدأت قصة تألق ريكاردو مع الهلال، عندما تعاقد معه الفريق الأزرق من نادي السد القطري في عام 1999 ليكون داعمًا لخط هجوم نادي الهلال.

ونجح سيرجيو ريكاردو في إحراز ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك نادي جوبيلو، حيث كانت البداية مع إحراز ركلة حرة مباشرة، ثم سجل النادي الياباني هدفين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن النادي الياباني سيفوز بالمباراة النهائية، تمكن ريكاردو من إحراز هدف التعادل القاتل للهلال في الدقيقة الـ90، وسط أنظار الكثيرين من عشاق الفريق الهلالي في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وقتها.

ولم تتوقف فرحة الهلاليين عند الهدف الثاني، حيث عاد المجنون البرازيلي وبشراسة في الدقيقة الـ102 من عمر الشوط الإضافي الأول ليُسجل الثالث للفريق الهلالي، ويُطمئن الجماهير الهلالية بأن اللقب الآسيوي لن يخرج من الرياض.

لا يزال جمهور الهلال يتذكر هذه اللحظة الفارقة، خاصة أن ريكاردو لم يستمر كثيرًا مع الهلال، حيث لعب لمدة ستة أشهر مع أزرق العاصمة.

وستُقام مباراة الذهاب غدًا بين الهلال وأوراوا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.