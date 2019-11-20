من القاعة الكبرى بالشورى.. خطاب الملك سلمان يرسم مسار الدولة

المواطن - الرياض

يحدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال خطابه اليوم الأربعاء أمام مجلس الشورى ملامح المستقبل أمام الأعضاء ليضيء الطريق أمامهم ويحدد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة داخليًا وخارجيًا، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

القاعة الكبرى بالشورى:

وفي الجزء الشمالي الغربي من الرياض، وعلى مساحة تتجاوز 138 ألف كيلومتر مربع، تقع تحفة فنية تتمثل في مقر مجلس الشورى والذي يقدم مزيجًا في تصميمه ما بين الحضارة الإسلامية والأصالة العربية والقيم السعودية عبر الشكل الخارجي، ويضم العديد من القاعات ومن بينها التي سيلقي فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمته، حيث يقدم خطابه في صالة الاجتماعات الكبرى الرئيسية والتي تحتوي على 456 مقعدًا، 152 مقعدًا في الدور الثاني للجمهور.

أبرز نقاط خطاب الملك سلمان:

ومن المقرر أن يتضمن خطاب الملك سلمان سياسة المملكة الداخلية والخارجية، كما يتناول الخطاب الملكي ملامح السياسة الداخلية والخارجية للمملكة وما تم إنجازه من مشروعات والتكليفات الصادرة من خادم الحرمين إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة فيما يتعلق بتوفير جيل جديد من الوظائف وتمكين الشباب والمرأة.

كما يلخص خادم الحرمين الشريفين خلال خطابه المرتقب أبرز ملامح سياسة المملكة الخارجية والداخلية خلال الفترة الراهنة والسنوات المقبلة، كما يركز على ملامح عملية التحول التنموي التي تمر بها المملكة وما يرافقها من إجراءات وإصلاحات وأهمية التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ويحدد الملك سلمان خلال الخطاب توجهات سياسة المملكة داخلياً وخارجياً، ويتطرق للأوضاع والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية وموقف السياسة السعودية منها، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى خطط الدولة باتجاه الجوانب التنموية الشاملة، والإصلاحات العصرية، وجهود المملكة وحرصها على خدمة الإسلام والمسلمين من خلال الاهتمام بخدمة الحرمين الشريفين وتقديم التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين.

رسم لمعالم سياسة المملكة:

أعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مشيراً إلى أن الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة، وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى.

وأضاف آل الشيخ: بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قراراً، رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.