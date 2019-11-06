من المتصدر ؟ .. نظام الصدارة يُثير حيرة إعلامية بعد فوز #النصر

المواطن - محمد سمعه

أثار نظام الصدارة في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيرة إعلامية، وذلك بعد فوز النصر بالأمس على الفيصلي بنتيجة 2/ 0 وتقاسمه للصدارة الدوري مع فريق الهلال.

وأبدى الإعلامي الرياضي محمد الدويش اندهاشه من نظام الصدارة في الدوري قائلًا عبر حسابه في تويتر: ما هذا النظام العجيب؟! مواجهة الطرفين تعطيك البطولة، ولا تعطيك الصدارة.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي الرياضي عادل الملحم: مبروك للعالمي وحظ أوفر للفيصلي، النصر يُسيطر ويصل للمرمى بسهولة ولكن إهدار الفرص بسهولة تامة، أمر مُستغرب من هجوم كاسح.

وأضاف الملحم: رغم اللائحة والنظام، سأذهب مع المنطق، النصر صدارة وبس.

وكشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مفاجأة تتعلق بمتصدر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوز النصر على الفيصلي بثنائية دون رد.

وقال الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”: النصر كاد أن يكون متصدر لا تكلمني، ولكن فارق الأهداف لصالح نادي الهلال، وهذا ما يجعله بالصدارة؛ لا تفرحوا لأنه هناك من تداول معلومات خاطئة عن لائحة تحديد الصدارة، وعندما تأكد من خطئه ظل يُصر ويُكابر.

وأضاف الفراج: هذا الشخص صاحب المعلومة المغلوطة كان ينبغي عليه الخروج للرأي العام ويعترف بخطئه، ولكنه رفض الاعتذار، وهذا يؤجج الرأي العام.

يذكر أن جماهير النصر كانت أطلقت وسمًا” صدارة غصب” عبر تويتر؛ وذلك احتفالًا منها بالفوز على الفيصلي ومقاسمة الهلال لصدارته لبطولة الدوري.