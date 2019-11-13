من سيشارك بحفل اعتزال ياسر القحطاني؟

المواطن - محمد سمعه

كشف فيديو النقاب عن النجوم العالميين الذين سيشاركون في حفل اعتزال النجم ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، المقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل أثناء موسم الرياض.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه الرسمي في تويتر، فيديو للنجم ياسر القحطاني وهو يكشف النقاب عن النجوم الحاضرين لحفل اعتزاله.

ولبى كل من الإيطالي أندريا بيرلو نجم ميلان الإيطالي السابق، الهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني السابق، الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، دعوة ياسر القحطاني للمشاركة في حفل اعتزاله.

وكانت تقارير إخبارية قالت: إن نادي برشلونة الإسباني مُرشح وبقوة لمواجهة الهلال في مباراة اعتزال ياسر القحطاني في الشهر المقبل.