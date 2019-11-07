من فنانك المفضل ؟.. منافسة بين عمالقة الطرب لأساطير الكرة !

المواطن - أحمد سعيد

صعد وسم فنانك المفضل في الأعلى تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث شهد مشاركات عدة من المغردين، يتحدثون فيه عن أمزجتهم الفنية وحبهم الموسيقى.

وتباينت أذواق المغردين بين عبدالحليم حافظ وفنان العرب محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر وعباد الجوهر، وأنغام ومحمد حماقي وكاظم الساهر.

بينما اتجهت أنظار عشاق الرياضة إلى لاعبين مميزين اعتبرهم المتابعون فنانين بلمساتهم ومشوارهم الكروي وبينهم ليوناردو وفابريجاس وكاكا، مع الاستعانة بفيديوهات للاعبين يستعرضون فيها مهاراتهم الكروية ولمساتهم المهارية المذهلة في مبارياتهم مع فرقهم ومنتخباتهم.

هذا ورتبت فاطمة جوري قائمة بالمفضلين لديها، وكتبت: “1/خالد عبد الرحمن 2/محمد عبده 3/عمرودياب 4/ ماجد المهندس 5/إليسا 6/يارا 7/سعد رمضان 8/تامر حسني”.

في حين ساق حساب يحمل اسم راعي الديار، حوارا تخيليا بين شخصين، جاء فيه “هوسوك : من هو فنانك المفضل ؟ سوكجين: أمي هوسوك: ماكنت ادري انها فنانه ايش افضل اعمالها ؟ سوكجين: انا”.

في حين قال ماجد الشنيطي، “لو أن الحياه تنعاد اكثر من مره فكل مره بختارك وبختار حب صوتك من جديد مدى الحياه والأبديه وفوق كل البشر، عايض يوسف”، واستعان آخرون بصورة مرقمة لعدد من نجوم الغناء العرب، لاختيار المفضلين بالأرقام بينهم.

وقال ماجد بن حسين، إن فنانه المفضل هو المطرب رابح صقر، وكتب: “أبدا ودائما وأبدا ملك الحفلات رابح صقر واذا فكرت تحضر لغيره جالس تضيع وقتك ورح اسمع اغاني فنانك المفضل باليوتيوب احسن لك”.

بينما قال حساب يحمل اسم سندوبي، “أنا من الناس الذين يؤمنون بمقولة من بعيد احلى كل شي من بعيد احلى حتى فنانك المفضل من بعيد احلى ما لازم تتعمقوا في حياتهم الشخصية ليش ؟ لأنهم من بعيد احلى ومافيه استثناء كل شي من بعيد أحلى حرفياً كل شئ”.