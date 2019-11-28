من هم رؤساء #الهلال من عام 1957 حتى 2019 ؟

المواطن - محمد سمعه

عرضت قناة أبو ظبي الرياضية تقريرًا مفصلًا عن الرؤساء السابقين لنادي الهلال منذ نشأته في عام 1957 وحتى عام 2019.

وتولى رئاسة الهلال كل من:

1. عبدالرحمن بن سعيد في الفترة من 1957 حتى 1965، ومن 1966 حتى 1970، ومن 1990 حتى عام 1992.

2. عبدالرحمن الحمدان من 1965 حتى 1966.

3. عبدالرحمن العبدان في عام 1970.

4. فيصل الشهيل من 1970 حتى عام 1972.

5. الأمير عبدالله بن ناصر في الفترة من 1972 حتى 1976 ومن 1978 حتى 1981.

6. الأمير هذلول بن عبدالعزيز من 1976 حتى 1978 ومن 1981 حتى عام 1982.

7. الأمير عبدالله بن سعد في الفترة من 1982 حتى 1990 ومن 1993 حتى 1994.

8. محمد مفتي من 1992 حتى 1993.

9. الأمير خالد بن محمد في الفترة من عام 1994 حتى عام 1996.

10. فواز المسعد في ثلاث فترات وهم 1996 و 2000 و 2002.

11. الأمير بندر بن محمد في الفترة من عام 1996 حتى عام 2000.

12. الأمير سعود بن تركي في الفترة من عام 2000 حتى 2002.

13. الأمير عبدالله بن مساعد في الفترة من 2002 حتى 2004.

14. الأمير محمد بن فيصل في الفترة من 2004 حتى 2008 ومن 2018 حتى 2019.

15. الأمير عبدالرحمن بن مساعد من 2008 حتى 2015.

16. محمد الحميداني في عام 2015.

17. الأمير نواف بن سعد في الفترة من 2015 حتى 2018.

18. سامي الجابر في 2018.

19. عبدالله الجربوع في 2019.

20. فهد بن نافل ” حاليًا” من 2019 حتى 2023.