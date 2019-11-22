من يجلب اللقب الآسيوي لـ #الهلال ؟

المواطن - مروة نبيل

يتشوق نادي الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، والعودة إلى منصات التتويج القارية بعد سنوات من الغياب.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت في الرياض، بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

وسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز النجوم القادرين على صنع الفرحة لجماهير الأزرق، والمرشحين للعب دور أساسي في منح الأفضلية لفريق الهلال ضد أوراوا الياباني، وطرح استفتاء حول اللاعب الأبرز، وسيستمر التصويت عبر موقعه الإلكتروني الرسمي حتى مساء يوم غد السبت.

جوميز

وأشاد الاتحاد الآسيوي بقدرات الفرنسي بافيتيمبي جوميز، وقال: “في مباراة الذهاب تعرض لرقابة متواصلة من قبل مدافعي أوراوا ريد دايموندز، الذين كانوا يدركون أن هذا المهاجم يمتلك القدرة في أي لحظة على إيجاد ثغرة للتسجيل”.

ويتصدر جوميز قائمة هدافي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 10 أهداف، وبفارق هدفين عن مهاجم أوراوا الياباني شينزو كوروكي.

جيوفينكو

وتابع الاتحاد الآسيوي في تقريره: “إذا كان هنالك لاعب متعطش للتسجيل في النهائي فهو الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والذي كان صاحب عدد المحاولات الأعلى في مباراة الذهاب، لكن الحظ لم يحالفه في هز الشباك”.

وأثنى على دور جيوفينكو في مباراة الذهاب، حيث شكل خطورة مستمرة على مرمى أوراوا، بعدما سدد 11 كرة، 3 منها على المرمى وتسديدة خارج المرمى، إلى جانب 7 تسديدات ارتدت من مدافعي الفريق الياباني.

سالم الدوسري

وأكد الاتحاد القاري في تقريره أن سالم الدوسري يمتاز باختراقاته من الجهة اليسرى إلى جانب الوصول إلى داخل منطقة الجزاء لإنهاء الهجمة مثلما فعل في أول هدف خلال مباراة الإياب من الدور قبل النهائي ضد السد.

سلمان الفرج

وأشار الاتحاد القاري إلى الدور الكبير الذي لعبه سلمان الفرج في مباراة الذهاب، حيث كان مفتاح بناء الهجمات لفريق الهلال، وقام بدور محوري مهم في وسط الملعب ليفرض الأزرق نسبة الاستحواذ الكبيرة على الكرة.

أندريه كاريلو

وأوضح التقرير أن أندريه كاريلو لعب دورًا بارزًا في مباراة الذهاب، حيث سجل الهدف، وقام بتسديدتين على المرمى، وصنع 4 فرص، ويطمح للظهور بنفس المستوى وحسم لقاء الإياب.

خط الدفاع والمعيوف

وتابع التقرير: “ربما لم تشهد مباراة الذهاب أي خطورة فعلية على مرمى حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، وكذلك فإن خط دفاع الفريق لم يختبر كثيراً، وذلك بفضل تفوق خط وسط الفريق السعودي الذي سيطر بشكل شبه كامل على المجريات”.

وأضاف: “ولكن في مباراة الإياب سيكون الوضع مختلفاً، حيث إن أوراوا سيلعب على أرضه ووسط دعم كبير من جماهيره، وكذلك فإن الفريق الياباني سيبحث عن تعويض خسارة مباراة الذهاب، ولا يقتصر الأمر على ذلك لأن مدربه تسويوشي اوتسوكي تعهد بعد مباراة الذهاب بأن يظهر فريقه بصورة أفضل من ناحية السيطرة وصناعة الفرص خلال مباراة الإياب”.

وجاء في ختام التقرير: “وهذا الأمر يضع مسؤولية مضاعفة على حارس المرمى عبدالله المعيوف، ومن أمامه خط الدفاع الذي يضم ياسر الشهراني والكوري جانغ هيون سوو ومحمد البريك وعلي البليهي. ولا يقتصر دور مدافعي الفريق على حماية المرمى فقط، بل إنهم يشتهرون بانطلاقتهم المؤثرة في الهجوم”.