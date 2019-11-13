من يمكنه شراء أسهم أرامكو وأين؟

المواطن - الرياض

شراء أسهم أرامكو هو حديث الساعة في المملكة، بل وفي العالم كله خاصة مع حالة الترقب الملحوظة لإعلان النطاق السعري للأسهم.

ويحق لجميع المواطنين السعوديين، بما في ذلك، المرأة المطلقة والأرملة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

تقديم طلب الاكتتاب

حددت أرامكو قائمة البنوك التي سيتم من خلالها الاكتتاب وشراء الأسهم، وسيتعين على عملاء البنوك الأخرى غير المدرجة في القائمة مراجعة أي منها للتعرف على طريقة الاكتتاب.

وهناك عدد من الطرق التي يمكنك التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم من خلالها، وهي إما عبر زيارة الفرع، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصرف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

نموذج الاكتتاب

وسيكون نموذج التقديم على الاكتتاب مُتاحًا عبر البنوك المشاركة بمجرد فتح المجال للاكتتاب في الطرح، وسيتم إبلاغ كل مكتتب بعدد الأسهم التي حصل عليها بناء على كمية الأسهم المطروح وكمية العروض التي تتلقاها الشركة حيث من المتوقع أن تفوق الطلبات المعروض من الأسهم.

تاريخ الاكتتاب والإدراج

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

وبعد انتهاء الاكتتاب للأفراد والمؤسسات سيتم تحديد موعد الإدراج في السوق المحلية، تداول، ومن المتوقع أن يكون في الشهر المقبل، وسيكون بمقدور كل مساهم متابعة سعر سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية.