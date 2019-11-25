مهرجان الرياض للتسوق يرفع الجاذبية السياحية

المواطن - الرياض

أكد محمد المعجل نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية بالرياض، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الرياض للتسوق في نسخته الحالية، أن الرياض تشهد في هذه الفترة أكبر حراك تسويقي وترفيهي.

أوضح أن مهرجان التسوق الذي تقوم على تنظيمه غرفة الرياض للمرة الخامسة عشرة على التوالي يواصل حضوره في خضم كبير من الفعاليات والمناشط التي تشهدها مدينتا الرياض والدرعية في هذه الفترة من العام.

وبيّن المعجل في تصريح صحفي، أن المراكز التجارية المشاركة في المهرجان حققت تزايدًا في عدد مرتاديها من مختلف الفئات، في ظل العروض التي تقدم بشكل يومي، وتجذب جميع المتسوقين لتنوعها وشموليتها، كما وجدت إقبالًا مماثلًا على التخفيضات والمسابقات التي قدمتها للزوار والمتسوقين مواكبة لفترة المهرجان، الذي ينظم للمرة الأولى تحت مظلة موسم الرياض، الذي يأتي وفقًا لروزنامة “مواسم السعودية” والتي تعد نقلة غير مسبوقة في تحقيق الجذب السياحي والترفيهي والتسويقي لمختلف مناطق المملكة.

وأضاف، ” نتوقع تزايدًا في متابعي فعاليات المهرجان مع دخوله في النصف الثاني من فترته التي تتواصل على مدار شهر، وخاصة مع حرص مسؤولي المراكز التجارية والجهات المقدمة للتخفيضات والمسابقات على جذب المزيد من الحضور، تحقيقًا لهدف المهرجان نحو زيادة جاذبية العاصمة في السياحة التي تقدم منتج التسويق في ظل وجود مراكز تجارية متميزة بمساحاتها الشاسعة وخدماتها المساندة، حيث توفر بيئة متكاملة للمتسوق على مدار العام.

يذكر أن مهرجان الرياض للتسوق يتيح لمتابعيه السحب على ساريتين، من خلال زيارتهم لاثنين من المراكز التجارية المشاركة، وهما غرناطة مول، وحياة مول، كما تقدم المراكز المشاركة مسابقات يومية وفعاليات استعراضية تلائم الأطفال ويحرصون على التفاعل معها بشكل كبير، وقد انطلق المهرجان في العاشر من شهر نوفمبر الحالي، ويتواصل حتى التاسع من ديسمبر.