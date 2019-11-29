مهرجان MDL Beast في #المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر أن تستضيف المملكة، مهرجان موسيقى الرقص الإلكترونية MDL Beast في نهاية ديسمبر، لمدة 3 أيام، فيما يعد أحدث إضافة لمهرجانات المملكة العالمية.

يقام مهرجان MDL Beast في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر، في الرياض، في استاد الملك فهد الذي يتسع لـ 70 ألف شخص والذي استضاف مؤخرًا نجوم الكى بوب BTS.

وبحسب موقع IQ، المختص بأخبار صناعة الموسيقى، سيشمل المهرجان 18 عنوانًا عالميًا و28 رقصًا عالميًا بما في ذلك Afrojack و Camelphat و J Balvin و Tiësto، ومن أبرز الضيوف المؤكد حضورهم، ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash.

تجربة استثنائية:

قال ستيف أوكي: عندما دُعيت إلى مهرجان MDL Beast في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثًا رائعًا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية.

وأضاف أحمد العماري، دي جي وعضو فريق المهرجان: MDL Beast أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، واستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.

وتابع: نحن نثق أن MDL Beast سيكون حدثًا لم يسبق له مثيل ولا يمكننا الانتظار لتجربة هذا المعلم الموسيقي مع الجمهور السعودي.