مهلة لتقديم طلبات تملك إحياء الأراضي
آخر موعد سيكون 16/ 06/ 1441هـ

مهلة لتقديم طلبات تملك إحياء الأراضي

2019/11/19
الساعة 1:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الاثنين، أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية بتقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وذلك وفقًا لقراري مجلس الوزراء رقم 285 و415.

وقال وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان: إن التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، موضحًا أن آخر موعد لذلك سيكون 16/ 06/ 1441هـ.

ولفت اللحيدان إلى أن الوزارة سوف تشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم.

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