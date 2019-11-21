مهمة خاصة تنتظر إبراهيموفيتش في ميلان
قبل مشاركته بالمباريات

مهمة خاصة تنتظر إبراهيموفيتش في ميلان

2019/11/21
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، عن تطور جديد بشأن انتقال مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وكان مسؤولو نادي ميلان الإيطالي عقدوا اجتماعًا مع وكيل إبراهيموفيتش، مينو رايولا، يوم أمس الأربعاء، بشأن حسم الصفقة سريعًا.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن الاتصالات بين نادي ميلان ورايولا تتواصل اليوم، لمحاولة إنهاء الصفقة مبكرًا قبل فترة الانتقالات الشتوية.

ولفت الموقع الإيطالي إلى أن المدير التقني لنادي ميلان باولو مالديني، ومدير قطاع الكرة زفونيمير بوبان يريدان أن يتواجد إبراهيموفيتش مع الروسونيري خلال شهر ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من أن إبراهيموفيتش لن يكون قادرًا على المشاركة في مباريات ميلان قبل شهر يناير، إلا أن ثنائي إدارة النادي الإيطالي يرى أن تواجد النجم السويدي في التدريبات مع اللاعبين خلال ديسمبر سيكون أمرًا مهمًا وله تأثير داخل الفريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في لقاء، والهزيمة في 7 مواجهات.

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