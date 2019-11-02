مواصفات النظارة الشمسية الآمنة

مواصفات النظارة الشمسية الآمنة

2019/11/02
الساعة 8:52 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن تعرض العين لأشعة الشمس مباشرة؛ لأن ذلك قد يسبب مضاعفات خطيرة، وضررًا للقرنية، وتأثيرًا سلبيًّا على النظر، وعتامة وضبابية بعدسة العين، مع الضمور الشبكي البقعي، مشددةً على ضرورة استخدام النظارة الشمسية لحماية العين.

كما نصحت الغذاء والدواء بعدم استخدام النظارة الشمسية ذات الجودة الرديئة؛ لأنها تحتوي على صبغة سوداء فقط دون توفير أي خصائص لحماية العين، مؤكدة أنه يجب أن تكون العدسات مستقطبة؛ لأن بها فلترًا يحمي العين من الوهج الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على الأسطح.

وتابعت أنه من المستحسن أن تغطي النظارة محيط العين كاملًا، ويكون شراؤها من أماكن مرخصة مع وجود مختص بصريات للمساعدة، وأن تكون قادرة على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، وتحمي العين من الضوء المرئي بنسبة 75-90%.


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